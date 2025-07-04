شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: عقد أول قمة روسية-عربية فى موسكو 15 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق على عقد أول قمة روسية-عربية، فى موسكو فى 15 أكتوبر المقبل.

وأشار لافروف - خلال محادثات أجراها مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في موسكو، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية -: إلى أن موسكو تأمل بمشاركة ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القمة الروسية العربية المرتقبة.مضيفا أنه سيُعقد في سوتشي 11 سبتمبر في هذا العام، الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي "روسيا مجلس التعاون الخليجي".

ورحب وزير الخارجية الروسي بقرار المملكة العربية السعودية في المشاركة في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي في نسخته التاسعة والعشرين، بصفتها دولة ضيف الشرف.

وأشار إلى أن ذلك سيحدث في السنة التي ستحتفل فيها روسيا والمملكة بالذكرى الـ100 على إقامة العلاقات الروسية السعودية الدبلوماسية.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان : "يسعدني أن نلتقى اليوم للتأكيد على عمق العلاقة المتميزة بين البلدين، وحرصنا المشترك على تطويرها، ولتبادل وجهات النظر حول القضايا المشتركة والتحديات الإقليمية والدولية في هذه المرحلة المهمة في العالم".

وأشار إلى أن السنة القادمة ستكون 100 عام على هذه العلاقة (العلاقة الروسية -السعودية)، وأكد أن هذه العلاقة علاقة وطيدة وتتعزز وتتنامى برغم التحديات.

ووصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية.

