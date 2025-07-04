شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تطالب بتحرك دولى ردا على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة، بتحرك دولى عاجل ردا على التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى مزاعم النظام الإسرائيلي المستمرة بشأن الضم الكامل للضفة الغربية، واصفا إياها بأنها مؤشر خطير على طموحاته التوسعية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وحث بقائي المجتمع الدولي وكذلك الدول الإسلامية على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لدعم الشعب الفلسطينى ومقاومة الأجندة الاستعمارية الهادفة إلى طمس الهوية التاريخية العريقة لفلسطين.

كما أدان بقائي بشدة تصاعد الإبادة الجماعية في فلسطين والمجزرة الوحشية التي ارتكبها النظام الإسرائيلي بحق مئات الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ووصف الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين والملاجئ ومراكز توزيع المساعدات الحيوية في غزة بأنها جرائم حرب غير مسبوقة، معتبرا أن الولايات المتحدة وألمانيا وجميع الدول الداعمة لإسرائيل شركاء للاحتلال ويقفون وراء الإبادة وجرائم الحرب في غزة.

وأشاد بقائي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز في فضح الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأدان الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وغيرها من داعمي إسرائيل لإسكات المقررة الأممية.