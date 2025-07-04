الخليج اليوم .. الكويت تطلق أربع تأشيرات جديدة عبر نظام إلكتروني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أطلقت الكويت نظامًا إلكترونيًا لإصدار التأشيرات. يسهل النظام إجراءات دخول المقيمين الراغبين باستقدام أسرهم، والزوار القادمين للسياحة أو الأعمال أو المهمات الرسمية، ويمثل النظام نقلة في تسريع الخدمات وتبسيطها، ويجسد التزام الكويت بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والسياحة.

تأشيرات جديدة في الكويت

يغطي النظام أربعة أنواع من التأشيرات: سياحية، عائلية، تجارية، ورسمية، وتمنح التأشيرة السياحية لمدة ثلاثة أشهر، أما التأشيرات العائلية والتجارية والرسمية فتصل صلاحيتها إلى 30 يومًا، وتُمنح التأشيرة العائلية بناءً على طلب من مقيمين في الكويت، وتستهدف التأشيرة التجارية ممثلي الشركات والمؤسسات الأجنبية لحضور الاجتماعات والفعاليات، فيما تُمنح التأشيرة الرسمية للمسؤولين والوفود الحكومية.

يذكر أن هذه الخطوة تعكس رؤية الحكومة الكويتية لتطوير خدماتها، وجعل الكويت بيئة أكثر ترحيباً وانفتاحاً، تتماشى مع التوجهات العالمية في تسهيل حركة الأفراد وتعزيز التعاون الدولي.