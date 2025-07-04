شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية غزة" تناشد المنظمات الدولية توفير الوقود لتخفيف الكارثة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت بلدية غزة، اليوم الجمعة، المنظمات الدولية توفير الوقود للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية فى القطاع والحد من انتشار الأمراض.

وأوضحت بلدية غزة -في بيان - أن قطاع غزة يعاني من كارثة حقيقية متفاقمة وخطيرة بسبب أزمة النزوح المتكرر وتكدس النفايات، لافتة إلى أنها اضطرت إلى تقليص الخدمات الأساسية بسبب عدم توافر الوقود والإمكانيات الأخرى.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، حيث خلفت الإبادة، أكثر من 192 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.