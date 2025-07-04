شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يجتمع مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في موسكو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان وصل الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضحت الوكالة في بيان مقتضب، أن من المقرر أن يبحث الأمير فيصل بن فرحان، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وسُبل تعزيزها، إضافة إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن مباحثات رسمية ستُعقد اليوم الجمعة بين وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يزور موسكو في إطار زيارة رسمية.