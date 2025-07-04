شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى يصدر قرارا بتعيين 3 وزراء ضمن تشكيلة حكومته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، الخميس، قرارا بتعيين ثلاثة وزراء ضمن تشكيلة "حكومة الأمل" الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن القرار تضمن تعيين كل من: البروفيسور عصمت قرشي عبد الله محمد وزيراً للزراعة والري، والبروفيسور أحمد مضوي موسى محمد وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والبروفيسور معز عمر بخيت العوض وزيراً للصحة. وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن التعيينات الجديدة جاءت بعد دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات.

يُذكر أن عدد الوزراء الذين تم تعيينهم حتى الآن بلغ خمسة، حيث سبق أن أعلن رئيس الوزراء السوداني، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تعيين وزيري الداخلية والدفاع. ومن المقرر تعيين بقية الوزراء تباعاً.