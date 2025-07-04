شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولي، بإقليم كردستان شمالي العراق.

وذكر الجهاز - في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولي في الساعة التاسعة و58 دقيقة من مساء الخميس. وأشار البيان إلى أن إسقاط الطائرة المسيرة لم يسفر عن أي أضرار مادية أو بالأرواح.