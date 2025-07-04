شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: حريصون على إنهاء العدوان وسنسلم ردنا للوسطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس الفلسطينية في بيان مقتضب لها، الجمعة، إنه في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان الصهيوني على الفلسطينيين ، وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء.

اكدت حماس انها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي.