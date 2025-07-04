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ولي العهد السعودى يبحث هاتفيا مع المستشار الألمانى جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة

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ولي العهد السعودى يبحث هاتفيا مع المستشار الألمانى جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، في اتصال هاتفي، الخميس، مع المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، أبرز المستجدات والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء (واس)، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في عددٍ من المجالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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