شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 101 منذ فجر الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فى مستشفيات غزة باستشهاد 101 فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 51 من منتظرى المساعدات.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونيسيف) أن خطر المجاعة لا يزال قائما فى جميع أنحاء قطاع غزة، مشددة على أن 90% من السكان أى نحو 1.9 مليون شخص يواجهون انعداما حادا فى الأمن الغذائى، فى وقت يواجه فيه الفلسطينيون الموت للحصول على مساعدات ما تعرف باسم "منظمة غزة الإنسانية".

ويجرى المجلس الوزارى المصغر (الكابينت) الليلة مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، وفق هيئة البث الرسمية.

وإضافة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضم الكابينت عددا من الوزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات، وتأتى هذه الجلسة استكمالا لسلسلة مناقشات أجريت -بما فى ذلك فى القيادة الجنوبية للجيش- بشأن القتال فى غزة، وفق هيئة البث.