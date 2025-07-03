شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يعرب عن استيائه الشديد من تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن استيائه الشديد من تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة، مجددا دعوته إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.



جاء ذلك فى بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، ونشره الموقع الرسمى للأمم المتحدة اليوم /الخميس/.



وبحسب البيان، قال جوتيريش إن الهجمات المتعددة التى شُنت فى الأيام الأخيرة على مواقع إيواء النازحين والأشخاص الذين يحاولون الحصول على الغذاء أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وأدان بشدة الخسائر فى أرواح المدنيين.



وأشار جوتيريش إلى أنه فى يوم واحد فقط من هذا الأسبوع، أجبرت أوامر التهجير ما يقرب من 30 ألف شخص على الفرار، مرة أخرى، دون أى مكان آمن يلجأون إليه، وفى ظل نقص واضح فى إمدادات المأوى أو الغذاء أو الدواء أو الماء.



وأكد الأمين العام أن القانون الإنسانى الدولى لا لبس فيه، إذ يجب احترام المدنيين وحمايتهم، وتلبية احتياجات السكان، مضيفًا أنه مع انقطاع الوقود عن غزة لأكثر من 17 أسبوعا، فإنه يشعر بقلق بالغ إزاء انقطاع آخر شريان حياة للبقاء على قيد الحياة.



وقال جوتيريش: "بدون تدفق عاجل للوقود، لن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى، ولن تُنقى المياه. كما سيتوقف إيصال ما تبقى من مساعداتنا الإنسانية المنقذة للحياة فى غزة، التى تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها، بشكل كامل وآمن ومستدام".



ودعا جوتيرش مجددا إلى توفير وصول إنسانى كامل وآمن ومستدام، حتى تصل المساعدات إلى من حُرموا من أساسيات الحياة لفترة طويلة للغايةـ مؤكدا أنه لدى الأمم المتحدة خطة واضحة ومُثبتة، متجذرة فى المبادئ الإنسانية، لإيصال المساعدات الحيوية إلى المدنيين - بأمان وعلى نطاق واسع، أينما كانوا.