شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يحذر: الملاريا تخترق حدودنا رغم التدابير الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بـ المغرب، أنه يتم تسجيل 550 حالة ملاريا سنويا قادمة إلى المملكة من الخارج، وبالأساس في صفوف المسافرين المغاربة والأجانب القادمين من المناطق المعرضة إلى الخطر، خاصة بإفريقيا.

وأشار التهراوي إلى أن أكثر من 90% من حالات الإصابة المستوردة على الصعيد العالمي تُسجل لدى مسافرين لم يلتزموا بالإجراءات الصحية.

ودعا إلى تعزيز وعي مهنيي الصحة بأهمية الوقاية من الملاريا لدى المسافرين المتوجهين إلى بلدان ذات خطر الإصابة، وفق"هسبريس".

وأفاد أنه رغم حصول المغرب على شهادة خلوه من الملاريا من طرف منظمة الصحة العالمية سنة 2010، فإنه لا يزال يستقبل حالات سنوية مستوردة وعددها 550”.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المهن الأكثر عرضة لهذا المرض هي: “العمال والأطر بالشركات، سائقو الشاحنات، والطلبة، حيث يمثلون لوحدهم 70 في المائة من الحالات المسجلة”، ومن جهة أخرى، فإن 90 في المائة من الإصابات ناتجة عن النوع Plasmodium” falciparum”.

وأضاف: "وحاليا، سيتم مراجعة بروتوكول الوقاية الكيميائية. ويُنص، من الآن فصاعدًا، على اعتماد جزيئتين فقط هما: أتوفاكون بروغوانيل والسيكلينات"، وشدد على أن الملاريا لا تزال المرض الطفيلي المنقول عبر النواقل الأكثر انتشارًا في العالم، مع تركز كبير في إفريقيا جنوب الصحراء، التي تمثل وحدها أكثر من 94 في المائة من العبء العالمي من حيث الإصابة والوفيات.

وتعتمد الوقاية من الملاريا المستوردة أساسًا على الالتزام الصارم بتناول الأدوية الوقائية الكيميائية بالنسبة للمسافرين إلى المناطق المعرضة للخطر”، بالإضافة إلى احترام تدابير الحماية الفردية ضد لسعات البعوض.