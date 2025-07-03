شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 أسرى محررين مبعدين إلى قطاع غزة بينهم مقدسى والان مع تفاصيل الخبر

استشهد، فجر اليوم الخميس، ثلاثة أسرى محررين ومبعدين فلسطينيين إلى قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع.

وأفادت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد الأسير المحرر بسام أبو سنينة من مدينة القدس المحتلة، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال في إحدى مناطق القطاع، وهو من الأسرى المقدسيين الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال قسرًا إلى غزة عام 2011.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأسيرين المحررين أيمن أبو داوود ومهدي شاور، وكلاهما من محافظة الخليل، استشهدا أيضا خلال قصف الاحتلال العنيف الذي استهدف مناطق متفرقة من القطاع الليلة الماضية.

والشهداء الثلاثة هم من ضمن الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وأُفرج عنهم في إطار صفقة تبادل عام 2011، حيث أُبعدوا قسرا إلى قطاع غزة ضمن سياسة العقاب الجماعي والنفي القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في آخر إحصائية لها، استشهاد 142 فلسطينيا، من بينهم ثلاثة شهداء تم انتشال جثامينهم، إضافة إلى إصابة 487 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57,012 شهيدا، وعدد الجرحى إلى 134,592 مصابا.

من جهة أخرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، بأن الأسيرة المريضة فداء عساف، القابعة في سجن "الدامون"، تعاني من تدهور حاد في حالتها الصحية نتيجة تفاقم مرض السرطان، الذي ازداد سوءًا بفعل الظروف الاعتقالية القاسية واللاإنسانية التي تعاني منها الأسيرات في السجن.