شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش الأردنى بالمنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الخميس، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة.

وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- في بيان اليوم- "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود".

وأوضح أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضى الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني.