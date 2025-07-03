شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: عون يزور الجزائر قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الرئيس اللبنانى جوزاف عون لزيارة الجزائر خلال أيام وهى الزيارة الأولى له منذ توليه الرئاسة.

فى هذا السياق التقى عون مع سفير الجزائر في لبنان كمال بوشامة، لبحث التحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي يعتزم الرئيس عون القيام بها، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة وأكد الرئيس عون على متانة العلاقات اللبنانية الجزائرية والحرص على تطويرها، مقدرا وقوف الجزائر الى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما في مجلس الامن الدولي.



من جهة ثانية ، استقبل عون الرئيس الجديد لبعثة جمهورية العراق في لبنان محمد رضا الحسيني بعد تسلمه مهامه الدبلوماسية في لبنان. وعرض معه للعلاقات اللبنانية العراقية وسبل تطويرها في المجالات كافة، وذلك وفق الأسس التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات التي اجراها الرئيس عون في زيارته الرسمية الى بغداد مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. واكد الحسيني على رغبة القيادة العراقية بدعم لبنان.



من جانبه أكد الرئيس عون على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومقدرا خصوصا وقوف العراق الى جانب لبنان، والدعم الذي تقدمه في مختلف المجالات.