شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أممى يحذر من انقطاع الوصول لمحطة مياه رئيسية فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الأمم المتحدة، من أن خزان مياه رئيسى يخدم منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة أصبح معطلا وذلك فى أعقاب أوامر تهجير إسرائيلية جديدة، الأمر الذى أثار مخاوف من انهيار شبكة توزيع المياه فى المدينة وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالفعل.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" فى تقرير له، بأن السلطات الإسرائيلية قد أصدرت أوامر بالتهجير خلال الليل لاثنين من الأحياء فى خان يونس، حيث كان يعيش ما يصل إلى 80 ألف شخص .

وبحسب التقرير الأممي فقد أصبح خزان السطر - وهو مركز حيوى لتوزيع المياه عبر الأنابيب من إسرائيل - معطلا نتيجة لذلك.

من جانبه صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين في مؤتمر صحفي يومي في نيويورك بأن: "أي ضرر يلحق بالخزان قد يؤدي إلى انهيار نظام توزيع المياه الرئيسي في المدينة، مع عواقب إنسانية وخيمة".

ويأتي تعطيل محطة السطر في الوقت الذي تعاني فيه البنية التحتية في غزة من النزوح المتواصل، وتدهور الخدمات والنقص الحاد في الوقود والإمدادات.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن حوالي 85% من أراضي غزة تخضع حاليا لأوامر تهجير أو تقع ضمن مناطق عسكرية، مما يعيق بشدة وصول المواطنين إلى المساعدات الأساسية وقدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى المحتاجين.

يذكر أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار المؤقت في مارس، نزح ما يقرب من 714 ألف فلسطيني مرة أخرى، من بينهم 29 ألفا خلال 24 ساعة بين الأحد والاثنين، فيما تكتظ الملاجئ القائمة ويبلغ شركاء الإغاثة عن تدهور الأوضاع الصحية بسبب نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

وأفادت الفرق الصحية بأن معدلات الإسهال المائي الحاد وصلت إلى 39% بين المرضى الذين يتلقون استشارات صحية. وتعد محافظتا خان يونس وغزة الأكثر تضررا حيث تكتظ الملاجئ بالسكان مع قلة الوصول إلى المياه النظيفة، مما يفاقم انتشار المرض.

وأشار التقرير إلى أن الأمر الذي زاد الطين بلة، وهو عدم دخول أي مواد إيواء إلى غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، وذلك على الرغم من مئات الآلاف من النازحين الجدد. وأفاد شركاء الأمم المتحدة بأنه في 97% من المواقع التي شملها المسح، تنام العائلات النازحة في العراء، معرضة للحرارة والمرض والصدمات.