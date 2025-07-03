الخليج اليوم .. السعودية تدخل في الخدمة منظومة صواريخ أمريكية متطورة لا تمتلكها إلا واشنطن وبعض حلفائها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت وزارة الدفاع السعودية أن قوات ‎الدفاع الجوي دشنت أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي "ثاد" بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية في منشور على منصة "إكس": "قوات ‎الدفاع الجوي تدشن أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي ثاد بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية عن ذلك بعد نحو ثماني سنوات من توقيع عقد اقتناء هذه المنظومة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت المملكة قد أبرمت في عام 2017 اتفاقية دفاعية مع واشنطن للحصول على سبع بطاريات من نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي، تشمل 44 منصة إطلاق، و360 صاروخا اعتراضيا، إضافة إلى سبعة رادارات متطورة من طراز "AN/TPY-2"، بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار.

ونص الاتفاق أيضا على أن يتم تصنيع جزء من مكونات المنظومة داخل المملكة، في إطار خطة توطين الصناعات العسكرية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد تسلمت الرياض أولى مكونات منظومة "ثاد" في عام 2023، قبل أن تبدأ عملية تدريب وتأهيل الفرق السعودية المختصة بتشغيلها، والتي تخرجت منها اليوم أول سرية سعودية مؤهلة بالكامل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه المملكة تطوير بنيتها الدفاعية، حيث تمتلك حاليا ما يقارب سبع بطاريات من منظومة "ثاد" الأمريكية.

ثاد أو نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ على ارتفاعات شاهقة، هو نظام أمريكي مضاد للصواريخ الباليستية دخل الخدمة منذ عام 2008، يستخدمه الولايات المتحدة وعدد من حلفائها في العالم

وقد تم تصميم "ثاد" في الأصل لاعتراض صواريخ سكود وأنظمة مشابهة، لكنه ليس مخصصا لاعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

المصدر: RT + وكالات