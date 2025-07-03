شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 13 عامًا.. الكويت تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت رحلة جوية من مطار الكويت إلى مطار دمشق؛ للمرة الأولى منذ 13عاما؛ حيث أعلنت إحدى شركات الطيران عن وصول رحلتها إلى مطار دمشق الدولي، وذلك في أول رحلة تعيد بها ربط الخط الجوي المباشر بين الكويت وسورية بعد انقطاع دام 13 عاما.وفق "الأنباء الكويتية ".

وانطلقت الرحلة من مطار الكويت الدولي بكامل عدد الركاب، منهم من يعود إلى وطنه بعد سنوات طويلة من الغياب في خطوة تعكس أكثر من مجرد رحلة جوية، بل استعادة صلة الوصل بين الوطن والأهل والذكريات وأبناء الجالية السورية في الكويت التي تعد ثاني أكبر جالية من جنسية عربية في الدولة، إذ يفوق عددها 200 ألف فرد.