شكرا لقرائتكم خبر عن سفير قطر بموسكو: الدوحة مستعدة للمساعدة فى حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح سفير قطر لدى موسكو، أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثانى، بأن الدوحة على استعداد للمساعدة فى حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا، استنادا إلى الدبلوماسية.

وأشار السفير القطرى - فى تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الخميس، إلى أن "الصراع بين أوكرانيا وروسيا أزمة خطيرة ومن الضرورى بشدة التوصل إلى حل دبلوماسي لها. ونأمل أن يتحقق السلام من خلال المفاوضات والدبلوماسية. ودولة قطر مستعدة دائما للمساعدة في حل أي نزاعات سياسية أو عسكرية بين الدول"، مؤكدا العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضاف أن "دولة قطر ملتزمة بضمان السلام والأمن فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط، وهي منطقة بالغة الأهمية".