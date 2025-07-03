شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين وتستنكر تصريحات إسرائيلية بشأن ضم أراض الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الإحتلال الإسرائيلي والتي دعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراض تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين المحتلة، في انتهاك جسيم لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، الأربعاء موقف دولة الكويت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت دعوتها لمجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين والذود عن قرارات الشرعية الدولية.