شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يبحث مع الرئيس الإندونيسى تعزيز التعاون في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات رسمية الأربعاء، مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وذلك في مقر الديوان الملكي بقصر السلام بمدينة جدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ترأس ولي العهد السعودي والرئيس الإندونيسي الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي - الإندونيسي، الذي تناول مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس من الجانبين.

وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان على محضر الجلسة، بما يعكس التزام البلدين بتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة.