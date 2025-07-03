شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الجوى السعودي تدشن أول سرية من نظام "الثاد" الصاروخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي "الثاد"، بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفّيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة، وذلك خلال حفل أقيم في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء أن قائد قوات الدفاع الجوي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، سلم خلال الحفل، علم السرية إلى قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى، إيذانًا بدخولها الخدمة الرسمية ضمن منظومات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

ويأتي تدشين هذه السرية ضمن مشروع "الثاد" الدفاعي، والذي يهدف إلى تعزيز جاهزية قوات الدفاع الجوي، ورفع قدراتها في مجال حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، بما يسهم في دعم أمن المصالح الاستراتيجية للسعودية.