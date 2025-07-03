شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي ساحة مستشفى العودة وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 6 فلسطينيون وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال ساحة مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بسطة فلافل بجوار المبنى الإداري لمستشفى العودة في مخيم النصيرات؛ ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين.

وفي سياق متصل، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراض تابعة لقرية عرب المليحات شمال غرب أريحا، تبعد نحو 150 مترا شرق مدرسة عرب الكعابنة الأساسية، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب جنين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا شمال طوباس، وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 5 مربعات سكنية في حيي التفاح والدرج والبلدة القديمة شرق مدينة غزة فورا، متوعدا بتوسيع عمليته العسكرية لتصل مركز المدينة.