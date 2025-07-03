شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: اعتقال متظاهرين قرب قيادة الجيش للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال متظاهرَين خلال مظاهرة نظمتها حركة "ووتش 101" الحقوقية قرب بوابة "شاؤول"، في مقر قيادة الجيش أو ما يسمى بمجمع "الكرياه" العسكري، وسط تل أبيب.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عددًا من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس شاركوا في الاحتجاجات وطالبوا بوقف الحرب في قطاع غزة والعمل الفوري على إعادة جميع المحتجزين إلى إسرائيل.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية توترًا محدودًا أسفر عن تدخل الشرطة واعتقال اثنين من المشاركين.



تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تزايد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويعيد الأسرى، وسط تباين داخلي بشأن سبل إنهاء الأزمة.