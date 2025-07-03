شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة انتهاك للشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت المملكة العربية السعودية تصريحات الاحتلال الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة على أراضي الضفة الغربية؛ في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية.



وجددت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الأربعاء/ - التأكيد على موقف المملكة الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية.



كما جددت دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.