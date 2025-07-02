شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء الخليج لدى الهند يعربون عن قلقهم من استغلال مضيق هرمز في نزاعات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى نيودلهي عن قلق دول المجلس من الإشارة إلى استغلال "مضيق هرمز"، الممر المائي المهم للملاحة وللتجارة العالمية وتدفق إمدادات الطاقة، في أي نزاعات وصراعات إقليمية ودولية.



جاء خلال الاجتماع الثاني الذي عقده سفراء دول مجلس التعاون المعتمدون لدى الهند برئاسة دولة الكويت، بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وفقا لما ذكر بيان صادر اليوم عن سفارة دولة الكويت في نيودلهي.

وأشار البيان إلى أن سفراء دول مجلس التعاون ناقشوا في اجتماعهم مسألة التصعيد الأخير في المنطقة، معربين عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للعدوان الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على دولة قطر الشقيقة؛ مما شكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار.



وشدد السفراء الخليجيين على وقوف دول مجلس التعاون التام مع دولة قطر الشقيقة ودعمها في كامل الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل، أوضح بيان السفارة الكويتية أن سفراء دول مجلس التعاون لدى نيودلهي أكدوا، خلال اجتماعهم الثاني، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند وزيادة مجالات الاستثمارات المتبادلة مع دول مجلس التعاون.



وأضاف أن الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات دول مجلس التعاون مع الهند في مختلف المجالات والأصعدة والرؤى الخليجية والأفكار الداعمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية الاستمرار في نهج عقد لقاءات سفراء دول مجلس التعاون في الهند لمتابعة آخر المستجدات وللتنسيق في القضايا كافة التي تهم دول مجلس التعاون انطلاقا من وحدة المصير وتكامل المصالح المشتركة لدول المجلس.



جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يُعد الثاني من نوعه للمجموعة الخليجية خلال فترة رئاسة دولة الكويت للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية بين سفراء دول مجلس التعاون التي تهدف الى تبادل الآراء وتنسيق المواقف التي تصب في المصلحة المشتركة لدول مجلس التعاون والهند.