شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين دعوات عبرية لفرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الخارجية الأردنية تصريحات مسؤول إسرائيلي دعا إلى فرض السيادة العبرية على الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت تقارير عبرية عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 أخرين في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم الأربعاء.

وأوضحت التقارير أن إحدى العمليات الثلاث وقعت في حي الشجاعية والتعتيم ما زال مفروضا على موقعين آخرين

وأضافت أن عدد من الجنود أصيبوا إثر استهدافهم بصواريخ آر بي جي.

وفي سياق آخر، استشهد 7 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى على منازل ومدرسة فى مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 5 مواطنين استشهدوا، وهم مدير المستشفى الإندونيسي الطبيب مروان السلطان وزوجته وعدد من أبنائه، إثر استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة، نقلوا جميعا إلى مجمع الشفاء الطبي.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ونقلت (وفا) عن مصدر محلي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "أم ركبة" جنوبا، وداهمت وفتشت منزل المواطن يوسف محمد صلاح، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت آليات الاحتلال المنطقة الغربية لمدينة نابلس، وداهمت إحدى العمارات السكنية بالقرب من دوار زواتا.