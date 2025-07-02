شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة - في تصريح - إن مجموعة من المستوطنين المسلحين يحاصرون قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل منذ عدة أيام، وهاجموا بالحجارة لليوم الثاني منازل المواطنين، مضيفا أن الأهالي في القرية يعيشون تحت تهديد مستمر من قبل المستوطنين، وأجبروا على ترك أعمالهم والبقاء في القرية لحماية عائلاتهم وممتلكاتهم.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 14 مواطنا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة وفرضت غرامات على المواطنين، وصورت عدة مباني، ونصبت حاجزا عند جسر الصلعة في البلدة، وفتشت مركبات المواطنين.