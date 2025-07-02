الخليج اليوم .. إسرائيل تتوعد الحوثيين.. والسفير الأميركي في تل أبيب يهددهم بقاذفات B-2

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحوثيين بضربات مشابهة للتي وجهت إلى إيران، خلال حرب الـ12 يوماً بين تل أبيب وطهران، وذلك بعد اعتراض صاروخ أطلقته الجماعة على إسرائيل، الثلاثاء، فيما قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن الوقت حان لكي تزور قاذفات B-2 الأميركية اليمن.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض صاروخاً أطلق من اليمن. تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة".

عقب اعتراض الصاروخ، قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على منصة "إكس": "كنا نظن أن مسألة الصواريخ التي تستهدف إسرائيل قد انتهت، لكن الحوثيين أطلقوا للتو صاروخاً على إسرائيل".

أضاف مايك هاكابي: "لحسن الحظ أن نظام الاعتراض الإسرائيلي المذهل يسمح لنا بأن نتوجه إلى الملاجئ، وننتظر حتى تصدر إشارة الأمان".

تابع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل: "ربما تحتاج قاذفات B-2 زيارة اليمن"، في إشارة ضمنية إلى القاذفات الأميركية التي ضربت 3 منشآت نووية إيرانية، الشهر الماضي.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، كاتس، في منشور على "إكس"، إن إسرائيل بعد "ضربها" إيران "ستضرب" أيضاً الحوثيين في اليمن. وأضاف: "من يرفع يده على إسرائيل ستُقطع يده".

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، الثلاثاء، بعدما دوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من البلاد، لا سيما في القدس.

وجاء في بيان للجيش أنه "بعدما دوّت صفارات الإنذار قبل قليل في أنحاء عدة من إسرائيل"، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض جرت بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ المتمردون الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يؤكدون ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في "إطار إسنادهم للفلسطينيين".

والسبت، أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا "صاروخا باليستيا" باتجاه إسرائيل "ردا على ممارسات الدولة العبرية ضد الفلسطينيين في الحرب في قطاع غزة".