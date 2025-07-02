الخليج اليوم .. بعض أفرادها في مصر.. الكويت تقبض على عصابة تزوير بيانات شخصية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت الكويت تشكيلا عصابيا متورطا في عمليات تزوير واسعة النطاق لبيانات الراغبين في الحصول على تأشيرات سفر إلى الدول الأوروبية.

وأكدت الداخلية أن التحريات الأمنية كشفت الأساليب الإجرامية للمتهمين، إذ شملت تغيير المهن وتحريف بيانات أصحاب العمل والتلاعب في أذونات العمل والأجور وكشوف الحسابات البنكية ومستندات رسمية أخرى بهدف مطابقة الاشتراطات التي تفرضها بعض السفارات الأوروبية للحصول على التأشيرات.

وذكرت أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط شخص مصري يروج عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد لتلك الخدمات واستقطاب الراغبين في الهجرة غير الشرعية، فيما ضبطت الداخلية أفراد التشكيل داخل البلاد، وعثرت بحوزتهم على أجهزة إلكترونية ومستندات مزورة تستخدم في تنفيذ أنشطتهم الإجرامية، وأحالت المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفتت الداخلية إلى أنه في إطار التعاون الأمني الدولي، جرى التنسيق الفوري مع الجهات المعنية في مصر الشقيقة لتضبط باقي أفراد التشكيل، وجارٍ استكمال الإجراءات ذات الصلة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة أو الإضرار بأمنها، مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لهذه الأنشطة الإجرامية، وداعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.