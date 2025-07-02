الخليج اليوم .. صورة متداولة تثير الجدل.. هل ظهرت زوجة ولي العهد السعودي؟

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تفاعل نشطاء مع صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي زعم أنها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزوجته الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز وابنهما الصغير.

ويظهر في الصورة المتداولة الأمير محمد بن سلمان بجانب سيدة ترتدي عباءة سوداء وطفل صغير يجلس على قدميه. وأشاد العديد من النشطاء بـ"الظهور الأول" المزعوم للأميرة، مبدين إعجابهم بـ"جمالها وأناقتها".

لكن هذا الزخم سرعان ما تحول إلى تساؤلات، بعد أن لاحظ بعض المستخدمين علامات غريبة في تفاصيل الصورة، ما دفع خبراء التحقق إلى التدقيق فيها.

وبعد الفحص، تبين أن الصورة ليست حقيقية، بل مولدة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث تظهر الصورة تشوهات واضحة عند التكبير، خاصة في منطقة الأصابع التي ظهرت مشوهة أو غير مكتملة، وهي سمة معروفة في الصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

كما حملت الصورة علامة "Meta AI"، مما يؤكد أنها من إنشاء برنامج الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "ميتا". وأكدت عدة منصات مختصة بالتحقق من الصور، مثل "Hive" و"Sightengine"، أن الصورة مزيفة بنسبة تصل إلى 99%.

ومن المعروف أن الأميرة سارة بنت مشهور لا تظهر في وسائل الإعلام، مما يجعل أي صورة مزعومة لها تثير فضولا كبيرا. وقد استغل بعض الأشخاص هذا الاهتمام لنشر صور مفبركة، إما بهدف زيادة التفاعل أو ببساطة كتجربة في استخدام الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن العائلة المالكة السعودية تحرص على خصوصية أفرادها، خاصة في الجانب الشخصي، مما يجعل مثل هذه الصور المزيفة تتعارض مع هذه المبادئ.