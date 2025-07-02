الخليج اليوم .. الداخلية السعودية تنهي إجراءات مغادرة الحجاج الإيرانيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أنهت وزارة الداخلية السعودية عمليات إجراء مغادرة الحجاج الإيرانيين كافة عبر منفذ جديدة عرعر - شمال السعودية - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتسهيل احتياجات الحجاج الإيرانيين، وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم، نظراً لما عاشته بلادهم الفترة الماضية من عمليات تصعيد عسكري إسرائيلي.

إذ أشرفت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضمان مراحل تنفيذ خطة تسهيل مغادرة الحجاج الإيرانيين البالغ عددهم نحو 76 ألف حاج، عبر خطة نقل الحجاج من مكة والمدينة إلى مطار عرعر، وبعدئذ المغادرة براً إلى إيران.

وكانت السعودية أنشأت غرفة عمليات خاصة عبر "وزارة الحج والعمرة"، وذلك من أجل متابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين، وتوفير الرعاية والخدمات لهم على مدار الساعة، حتى لحظة مغادرتهم أراضي السعودية.

في الوقت ذاته، تابع مجلس الوزراء السعودي أخيراً جهود الجهات المعنية في توفير احتياجات حجاج إيران، وتأمين مئات الرحلات الجوية والبرية لعودتهم إلى وطنهم سالمين غانمين، إثر الظروف التي مرت بها بلادهم، مؤكدًا أن خدمة الحجاج ورعايتهم من أهم الغايات وأعظم الاهتمامات.