شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم السريع تستهدف "مروي والدبة" بالطائرات المسيرة.. والجيش السودانى يتصدى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفرقة 19 مشاة، التابعة للجيش السودانى، تمكن مضادات الجيش الأرضية، من صد هجوم بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الدعم السريع استهدفت مدينتي الدبة ومروي شمال السودان.

وبحسب بيان صحفى للفرقة 19، فإن المسيرات حاولت استهداف مقر قيادة الفرقة 19 بمروي، وطمأن بأن الفرقة في أتم الاستعداد والتأهب التام لحماية وتأمين الولاية الشمالية من اي استهداف.

وفي مدينة الدبة، حوالي 350 كيلومتر شمالي الخرطوم، كشف شهود عيان إن المضادات الأرضية للجيش تعاملت أيضا مع مسيرات في مدينة الدبة بالولاية الشمالية، وفقا لسودان تربيون.

وسمع شهود العيان أصوات المسيرات وهي تحلق في سماء مدينة الدبة قبل أن تتعامل معها المضادات الأرضية التابعة للجيش بشكل كثيف، حيث تم مشاهدة وسماع أصوات زخات من أعيرة المضادات وهي تتصدى للمسيرات.

وتتوسع الدعم السريع في استخدام الطائرات المسيرة، إلا أن تقارير مسربة، كشفت عن اتخاذ الجيش السوداني إجراءات تأمينية ووقائية، حول مقاره ومنشآت البنى التحتية، شملت أجهزة تشويش ومضادات أرضية متطورة لوقف هجمات الطيران المسير.