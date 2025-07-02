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انقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات سودانية.. وشركة الكهرباء تبدأ إعادة التيار تدريجيا

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انقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات سودانية.. وشركة الكهرباء تبدأ إعادة التيار تدريجيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ريهام عبد الله

الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:25 ص

شهدت عدة ولايات سودانية، انقطاعًا تاما في التيار الكهربائي، وذلك نتيجة أعطال فنية في الشبكة القومية الممتدة، وقد أدت ظهور هذه الأعطال بشكل مفاجئ إلى تفعيل نظام الحماية، مما تسبب في توقف توليد الكهرباء من سد مروي.

وأفاد مجلس التنسيق الإعلامي لشركة كهرباء السودان أن المهندسين وفرق الصيانة يعملون على قدم وساق على مدار الساعة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل وحدات التوليد بسد مروي بشكل تدريجي.

وكشفت وكالة أنباء سونا، أن مجهودات شركة السودان للكهرباء تكللت بالنجاح، مشيرة لبدء عملية عودة التيار الكهربائي إلى الولايات المتأثرة تدريجيًا.
وطالبت شركة كهرباء السودان بالمواطنين تفهم الوضع والتحلي بالصبر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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