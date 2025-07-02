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الأمم المتحدة تكثف جهودها لإنهاء الصراع وتأمين وصول المساعدات فى السودان

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الأمم المتحدة تكثف جهودها لإنهاء الصراع وتأمين وصول المساعدات فى السودان

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: هند المغربي

الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:11 ص

يكثف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رمطان لعمامرة مساعيه الحميدة لدعم الجهود الرامية لخفض تصعيد الصراع والدفع نحو حل سياسي في البلاد. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن المبعوث الشخصي يواصل التأكيد على الأهمية الحيوية لتكثيف الجهود الدبلوماسية وتوحيدها بشكل أكبر من قبل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب.

وأضاف دوجاريك أن فريق مبعوث الأمم المتحدة يعكف حاليا على استكمال المشاورات بشأن الاجتماع القادم للمجموعة الاستشارية، الذي سيتم تنظيمه بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي ويواصل المبعوث الشخصي أيضا جهوده لإطلاق عملية مشاورات تحضيرية مع الأطراف بشأن حماية المدنيين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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