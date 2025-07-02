شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكثف جهودها لإنهاء الصراع وتأمين وصول المساعدات فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

يكثف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رمطان لعمامرة مساعيه الحميدة لدعم الجهود الرامية لخفض تصعيد الصراع والدفع نحو حل سياسي في البلاد. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن المبعوث الشخصي يواصل التأكيد على الأهمية الحيوية لتكثيف الجهود الدبلوماسية وتوحيدها بشكل أكبر من قبل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب.

وأضاف دوجاريك أن فريق مبعوث الأمم المتحدة يعكف حاليا على استكمال المشاورات بشأن الاجتماع القادم للمجموعة الاستشارية، الذي سيتم تنظيمه بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي ويواصل المبعوث الشخصي أيضا جهوده لإطلاق عملية مشاورات تحضيرية مع الأطراف بشأن حماية المدنيين.