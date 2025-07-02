شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي بارز و8 من عناصر حركة "الشباب" فى عملية أمنية فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الحكومة الصومالية مقتل قيادي بارز في حركة الشباب المتطرفة وثمانية من حراسه في عملية أمنية شنتها القوات الخاصة بمحافظة شبيلي السفلى فى الصومال.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القيادي، المعروف باسم جابر، كان مسئولا عن تجميع العبوات الناسفة التي يتم استخدامها في الهجمات التي تشنها حركة الشباب بالمحافظة، فيما تعد هذه العملية ضربة قاصمة للقدرات العملياتية للحركة المسلحة في جنوب الصومال.

وقد أسفرت العملية أيضا عن تدمير العديد من قواعد وأنفاق حركة الشباب المستخدمة في شن التفجيرات والهجمات بالمنطقة، فيما تواصل قوات الأمن بذل الجهود للقضاء على المسلحين في المناطق المضطربة.