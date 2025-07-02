شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي داخل مطار آدم عدى بمقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مدير عام هيئة الطيران المدني الصومالي أحمد معلم حسن، اليوم الأربعاء، تحطم مروحية عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي داخل مطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو، بينما كانت قادمة من قاعدة "بالي-دوجلي"، وعلى متنها 8 أفراد.

وأضاف مدير الهيئة، أن فرق الإطفاء والطوارئ استجابت على الفور وتعمل حاليًا على التعامل مع آثار الحادث، وفقا لوكالة أنباء صونا.

وأوضح أن تقييم الأضرار جارٍ، إلى جانب تنظيف الموقع الذي وقع فيه التحطم، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة تمامًا، وأن الرحلات الجوية في مطار مقديشو مستمرة بشكل طبيعي.

وأشار المسئول الصومالي إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث قد تم إغلاقها، موضحا أن الهيئة ستُصدر مزيدًا من التفاصيل حول الأضرار والملابسات بعد استكمال التحقيقات.