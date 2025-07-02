شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترحب برفع جزء كبير من العقوبات الأمريكية على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

رحب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالإجراء الذى اتخذته الولايات المتحدة بشأن رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، فى حين وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون الإجراء الأمريكى بأنه خطوة مهمة نحو التعافي والاستقرار وبناء مستقبل أفضل، وأكد أهمية منح الشعب السورى فرصة حقيقية لإعادة بناء بلده.

وقال ستيفان دوجاريك - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- "أكدنا، وما زلنا نؤكد أهمية ضمان الاستفادة الكاملة من جميع إجراءات تخفيف العقوبات، وتوفير الدعم المالي والموارد بالتزامن مع تخفيفها".

وشدد دوجاريك على أنه إلى جانب تخفيف العقوبات، يبقى الانتقال السياسي الشفاف والشامل- إلى جانب الأمن والحماية لجميع السوريين- حجر الزاوية لأي استقرار دائم في سوريا.

وعلى الصعيد الإنسانى.. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق المقيم في سوريا "آدم عبد المولى" أكمل مهمة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لمدة ثلاثة أيام فى شمال غرب البلاد إلى محافظتي حلب وإدلب لتقييم الاحتياجات الإنسانية هناك.

وقال المكتب إن الفريق التقى بالسلطات المحلية المؤقتة، والمجتمعات النازحة، والأشخاص الذين عادوا إلى مجتمعاتهم. كما زار الفريق مركزا للرعاية الصحية في معرة النعمان بمحافظة إدلب، والذي أعادت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تأهيله. ويقدم المركز لأكثر من 100 ألف شخص الرعاية الصحية والتطعيمات والرعاية الطارئة ورعاية الأمومة.

وأوضح مكتب "أوتشا" أن عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود من تركيا قد زادت بشكل ملحوظ هذا العام، حيث عبرت أكثر من 1,400 شاحنة إلى سوريا وهذا يمثل خمسة أضعاف عدد الشاحنات التي دخلت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال المكتب إنه منذ يناير من هذا العام، تلقى أكثر من 1.6 مليون رجل وامرأة وطفل الغذاء والرعاية الصحية والمأوى وغيرها من أشكال الدعم.



في غضون ذلك، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن التلوث بالذخائر المتفجرة لا يزال يخلف آثارا مميتة في جميع أنحاء سوريا. وأضاف أنه منذ بداية عام 2025، قُتل أكثر من 390 مدنيا في جميع أنحاء البلاد، من بينهم أكثر من 100 طفل، كما أُصيب أكثر من 500 مدني، بسبب تلك الذخائر.