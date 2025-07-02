شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 61 فلسطينيا وإصابة العشرات فى قصف مكثف على عدة مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 61 مواطنا وأصيب العشرات فى قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلى على عدة مناطق فى قطاع غزة منذ ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، كما أصيب 10 مواطنين بينهم أطفال إثر قصف خياما تؤوي نازحين في منطقة ذاتها، والتي تعد من المناطق التي تلجأ إليها العائلات النازحة باعتبارها "مناطق آمنة"، إلا أنها تعرضت مرارًا للقصف خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت أن أربعة مواطنين آخرين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال استهدف منزلا يعود لعائلة زينو في شارع يافا وسط مدينة غزة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل بشكل شبه كامل، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث تحت الركام، وسط مخاوف من وجود مزيد من الضحايا ،كما استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان إثر غارة للاحتلال على منزل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما أفادت "وفا"، بأن 5 مواطنين استشهدوا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينهم طفلان في استهداف مجموعة مواطنين بشارع البركة جنوبا، و10 آخرين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى، كما أصيب عدد من المواطنين بنيران طائرة مسيّرة للاحتلال في حي الكرامة شمال غربي مدينة غزة، كما استشهد 32 مواطنا في غارات الاحتلال على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 24 في خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 56,647 والإصابات إلى 134,105.