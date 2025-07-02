شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى: إسرائيل قتلت أكثر من 58 ألف فى غزة وأصابت أكثر من 142 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ووثق المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامى لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين عدد القتلى بنيران القوات الإسرائيلية خلال الفترة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 30 يونيو 2025 .

وأشار المرصد إلى مقتل (58035) فلسطينيا، وإصابة 142235، خلال تلك الفترة.

وحسب المرصد: "قصفت قوات الاحتلال خمس مدارس في الفترة من 24 إلى 30 يونيو الماضي ، فضلًا عن قصف سوق شعبية يرتادها الآلاف في شارع يافا، ومطعم على شاطئ البحر في مدينة غزة ليصل عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم الآلة العسكرية الإسرائيلية في أسبوع واحد 536، وبلغ عدد الجرحى 2116، وذكرت تقارير أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال سعيهم للحصول على الغذاء وصل حتى اللحظة 580".

وعلى صعيد الوضع الإنساني، توفي 66 رضيعًا بسبب سوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية الحرب، ويعاني سبعون ألف رضيع من أعراض صحية بسبب سوء التغذية المزمن، في الوقت الذي لم تدخل فيه مطاعيم الأطفال حديثي الولادة منذ أربعة أشهر إلى غزة.

وقال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني: "إن الوضع في قطاع غزة مروّع للغاية، والاهتمام الدولي بغزة تراجع بشكل كبير منذ 13 يونيو 2025، وسط تدمير 74% من آبار المياه في قطاع غزة ومعاناة سكانه من تلوث مياه الشرب".

وقال المرصد: "في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بلغ عدد اقتحامات آليات الاحتلال 279 اقتحامًا، قتلت إسرائيل خلالها طفلًا واعتقلت 9 آخرين من بين 216 معتقلًا فلسطينيا، وداهمت مدرسة قرية جالود وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة".

وأضاف المرصد: "رغم إعادة فتح بوابات المسجد الأقصى المبارك، إلا أن قوات الاحتلال منعت موظفي الأوقاف من دخول الحرم القدسي الشريف، ويتعرض الأقصى بشكل متواصل لاقتحامات المستوطنين".

وختم المرصد: "أصدرت قوات الاحتلال أمرا بمصادرة أكثر من دونمين من أراضي بلدة يعبد في جنين، بالإضافة إلى 5 مركبات وأموال، وهدمت أربعة منازل في القدس وجنين، واحتلت 3 منازل في نابلس وجنين، إلى جانب هدم عدد من المحال التجارية في جنين، ومغسلة مركبات، ومشتل زراعي في بلدة كفل حارس بسلفيت، فضلًا عن حظيرتين في دورا القرع برام الله، وقرية وادي رحال ببيت لحم، وآبار ماء، علاوة على تجريف أراض زراعية".