شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يؤكد دور المجتمع الدولى فى إنهاء التداعيات الكارثية للاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تأكيد مواقف المملكة التي أعرب عنها خلال تواصله مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، والدعم المستمر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ومعالجة الأزمات وتخفيف التوترات، وتفعيل الحوار بالوسائل الدبلوماسية بوصفه سبيلًا فاعلًا لتسوية الخلافات وحل النزاعات.

وشدّد مجلس الوزراء السعودي -خلال جلسته الثلاثاء في جدة التي ترأسها ولي العهد وفقا لوكالة الأنباء السعودية- على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المملكة من التضامن مع دولة قطر الشقيقة، والرفض القاطع لأي مساس بسيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها.

وأوضح وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس أكد دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب المجلس، عن ترحيب المملكة بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، متطلعًا إلى أن يحقق ذلك آمال شعبي البلدين في التنمية والازدهار، وبما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.