شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يتلقى رسالة من نظيره الإيراني لتعزيز بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.



تسلّم الرسالة -وفقا لوكالة الأنباء السعودية الثلاثاء- نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير إيران لدى المملكة علي رضا عنايتي.



وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.