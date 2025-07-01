شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلى: قطر أرسلت لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن قطر أرسلت لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا لصفقة وقف إطلاق النار في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر أن المقترح القطري يتضمن بعض الصياغات المختلفة عن مقترح ويتكوف لكن لا اختلاف جوهريا.

وأوضح أن حماس لم تعط ردها بعد ومن المتوقع أن تكون المحادثات طويلة وصعبة.