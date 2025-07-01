الخليج اليوم .. محمد بن زايد والرئيس النيجيري يبحثان هاتفياً تطوير التعاون في مختلف المجالات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بحثا خلاله تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم جهود التنمية في البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وتطرق الجانبان، خلال الاتصال، إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار الإقليميين لصالح جميع الشعوب وتنميتها وازدهارها.