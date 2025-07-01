الخليج اليوم .. محاكمة نائب سابق في الكويت بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أحالت النيابة العامة في الكويت ثاني قضية ضد النائب السابق محمد المطير بتهمة الإساءة للذات الأميرية إلى رئيس المحكمة لتحديد جلسة لها.

وشهدت الجلسة غياب المتهم عن الحضور، فيما تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تحديد موعد الجلسة أمام الدائرة الجديدة.

والجدير بالذكر ان المطير يواجه قضية أخرى تحمل ذات التهمة منظورة أمام محكمة الاستئناف وسبق أن نال فيها حكم البراءة أمام محكمة أول درجة.

وكان القضاء الكويتي قد فصل مطلع مايو الماضي في دعوى رفعها رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ضد النائب السابق محمد المطير، مؤكداً في حكمين «أولي واستئناف»، أن الأخير لم يقدم صحة ما يثبت ادعاءاته التي أوردها أكثر من مرة عما يسمى «الملف الأسود» خاصة فما يتعلق بتعيين 65 موظفاً في مكتب رئيس مجلس الأمة.

وقد قضت المحكمة أيضاً «بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ مائتي دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة الفعلية».

المصدر: الراي الكويتية