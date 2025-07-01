شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: أي مقاربة سياسية للسلام في البلاد تتطلب معالجة جذور الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، أن نجاح أي جهود لتحقيق السلام في اليمن يتطلب معالجة جذور الصراع، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب الحوثي والإدراك الكامل لنهج الميليشيا المدمر لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.



وقال رئيس الوزراء اليمني -خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ حسبما ذكرت قناة اليمن الفضائية- إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ملتزمان بمسار السلام، ويدعمان كافة المساعي الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216.



وتناول الجانبان -خلال اللقاء- الجهود الأممية لاستئناف العملية السياسية في اليمن، حيث قدم المبعوث الأممي إحاطة لرئيس الوزراء حول نتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة على المستويين الإقليمي والدولي، الهادفة إلى كسر الجمود في الملف السياسي اليمني.

من جانبه، جدد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل، يحقق نتائج إيجابية ملموسة على المستويين الإنساني والاقتصادي.