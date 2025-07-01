شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة دعم جهود مصر وقطر وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاق دائم وشامل لإطلاق النار، ودعم الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق ذلك.



كما أكد الصفدي، خلال استقباله المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء في عمان، أن كارثية الوضع الإنساني في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع ومنع إدخال المساعدات تستدعي تحركًا دوليًّا فوريًّا لفرض إدخال المساعدات من خلال المنظمات الأممية المعنية، تنفيذًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وشدّد على أن منع إسرائيل الشعب الفلسطيني حقه في الغذاء والدواء جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، يجب أن يتصدى له المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل، مؤكدا مركزية دور "الأنروا" الذي لا بديل عنه في غزة وفي مناطق عملها الخمس وفق تكليفها الأممي، واستمرار جهود المملكة في دعمها.