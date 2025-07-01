شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": الاحتلال الإسرائيلي حول مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد للموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرة الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة إيناس حمدان، اليوم /الثلاثاء/، أن الاحتلال الإسرائيلي حول مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة إلى "مصائد للموت".

وقالت حمدان، في تصريح خاص لقناة "القاهرة" الفضائية الإخبارية من القاهرة:" إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وسط تصعيد عسكري يستهدف المدنيين أمام مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية تقتل وتصيب العشرات بشكل يومي أثناء توزيع المساعدات التي باتت شحيحة للغاية داخل القطاع، مستنكرة في الوقت نفسه الآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في القطاع بعد تعرض السكان لإهانة غير مسبوقة من أجل الحصول على الطعام.

وشددت مديرة الإعلام بوكالة "الأونروا على ضرورة العودة إلى النظام الأممي الذي أثبت فعاليته في توزيع المساعدات على نطاق واسع، محذرة من تداعيات استمرار هذا الوضع غير إنساني في القطاع.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعربت فيه الحكومة الألمانية عن قلقها الشديد إزاء العدد الكبير من القتلى والجرحى في محيط أماكن توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن كورنيليوس في برلين :"نشعر بقلق بالغ من هذه التقارير التي تردنا بشكل شبه يومي، عن حوادث وأعمال عنف مرتبطة بتوزيع المواد الغذائية"، وفيما يتعلق بعمليات التوزيع التي تقوم بها مؤسسة غزة الإنسانية الجديدة، أضاف كورنيليوس: "هناك دائما قتلى وجرحى، وهذا يخضع لمراقبة دقيقة جدا من قبل الحكومة الألمانية".