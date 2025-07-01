شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني: إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة".

وأوضح أنه تم رصد تحركات لمجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري، مضيفا أنه بتكثيف عمليات البحث والتفتيش، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.