شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم /الثلاثاء/ استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن ملف استرداد الآثار العراقية من الملفات الكبرى التي تبذلها الوزارة في السنوات الأربعة الأخيرة، مشيرا إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية بالدول ذات العلاقة بشكل متواصل من أجل استعادة هذه الآثار بوصفها ممتلكا وطنيا عراقيا، ووجدت تعاونا من عدد من الدول في إعادة هذه القطع الأثرية، وكذلك يتم التنسيق مع الإنتربول واليونسكو وجهات أخرى للتعاون مع العراق في استعادة الآثار.

وأضاف العلياوي أن جهد قسم استرداد مستمر ويعمل من أجل ضبط هذه القطع بالتواصل مع الدول، وعرض هذه القطع يتم بعد استعادتها للشعب العراقي عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل، بالإضافة إلى عرض دعوات للحضور ويبقى المعرض مستمر في المتحف العراقي.

وأوضح العلياوي أن هناك جهود كبيرة تعمل لمواجهة عمليات النبش العشوائي وعمليات سرقة الآثار من الأرض وتهريبها، مضيفا أن هناك تعاون مع عدد من الدول لمنع الاتجار بالآثار وهناك جهد أمني كبير لضبط القطع المسروقة.